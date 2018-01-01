село Мачехи, село Мачехи, Полтавська область (на 2018) — Familio

Мачехи

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
236Мачехи, мест. вл. и казач.при колодце.122859620203187Церквей православных 4. Волостное Правление. Сельское Управление. Казачье Приходское Училище. Ярмарок 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Мачехская волость
35. Мачехи, местечко бывшее государственное, дворов 519, жителей 3751, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 2 церкви православных, еврейский молитвенный дом, Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Мачехская волость
1.0Мачехи местечкоМачехское козаков и государстенных крестьян1210151015

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Мачехская волость
местечко Мачехи

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19109Мачухиселоцентр сільської радир-н Полтавськийсільрада Мачухівська
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