город Снигирёвка, город Снигирёвка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Снигирёвка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
39Снегиревка, с. каз.при рч. Ингульце.5555125475463Церковь православная 1. Пристань лесная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Засельская волость
43. Снегиревка, село бывшее государственное, при реке Ингульце, дворов 218, жителей 1254, церковь православная, школа, земская почтовая станция, 2 лавки, 3 ярмарки

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Херсонский уезд
село Снигиревка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Снигиревская волость
село Снигиревка, при реке Ингульце (сельское общество)650160521183723

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16481Снігурівкамістоцентр району, місто районного підпорядкування, центр міської радир-н Снігурівськийміська рада Снігурівська
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