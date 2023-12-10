деревня Екимкова, деревня Екимкова, Касевская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Екимкова

Касевская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1248Екимкова, деревня.при рч. Березовке.1401094331346Р. — Мельниц водяных 2 и ветреных 3. Лавок 10. Базары по средам.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Касевская волость
753. Екимкова, деревня бывшая удельная, при речках Березовке и кл. Камышловке, дворов 120, жителей 721, часовня, 10 лавок, базар по средам

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Касевская волость
38Якимково, с. при реч. Березовке, на прос. дор., церковь (пост. в 1880 г.), ц.-пр. шк., х.-з. маг., еженед. по сред. баз1428151441464Земледелие
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