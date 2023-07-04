деревня Бекетовская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Бекетовская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Вожгской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Казанская волость
541. Бекетовская, деревня бывшая удельная, при реке Вожге, дворов 19, жителей 107, волостное правление, (уездный город в 130 верстах), часовня, обывательская станция, ярм Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Казанская волость
деревня Бекетовская107116432561157361037267336[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Казанская волость
2Бекетовская (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Бекетовского28257979158121+см.земледелиеотх. зар.река Вожга.Часовня, волостное правление, земская станция, хлебо-запасный магазин, пчт. отд., кв. зем. нач., казенная винная лавка, 2 мануфактуры., ярмарка 28 и 29 июпя, смежна с Вож Показать все
10Вожга (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля668917121см.+церковная службаземледелиерека Вожга.Церковь, земская школа строится, ярмар. ряды, ярмар.: 29 и 30 июня, смежен с деревней Бекетовской.

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Чарондская волость
Бекетовская20725деревняРусские4588105193

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Вожегский сельсовет
Бекетовская (СС,СККОВ,колхоз,2 торг. завед.,почт. аг. телефон,м.-ф. п.,шк. I ст. изба-чит.,биб.) 3деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 64 км. Летнее: —.Зимнее: 139 км. Летнее: —.3645

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
33628Бекетовскаядеревня60°31'с.ш.39°24'в.д.P-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Бекетовское сельское поселение
19618404101д Бекетовскаядеревня

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