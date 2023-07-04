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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Вожгской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
541. Бекетовская, деревня бывшая удельная, при реке Вожге, дворов 19, жителей 107, волостное правление, (уездный город в 130 верстах), часовня, обывательская станция, ярм Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Бекетовская107116432561157361037267336[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
2Бекетовская (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Бекетовского28257979158121+см.земледелиеотх. зар.—река Вожга.Часовня, волостное правление, земская станция, хлебо-запасный магазин, пчт. отд., кв. зем. нач., казенная винная лавка, 2 мануфактуры., ярмарка 28 и 29 июпя, смежна с Вож Показать все
10Вожга (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля668917121см.+церковная службаземледелие—река Вожга.Церковь, земская школа строится, ярмар. ряды, ярмар.: 29 и 30 июня, смежен с деревней Бекетовской.
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Бекетовская20725деревняРусские4588105193
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Бекетовская (СС,СККОВ,колхоз,2 торг. завед.,почт. аг. телефон,м.-ф. п.,шк. I ст. изба-чит.,биб.) 3деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 64 км. Летнее: —.Зимнее: 139 км. Летнее: —.3645
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33628Бекетовскаядеревня60°31'с.ш.39°24'в.д.P-37-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618404101д Бекетовскаядеревня