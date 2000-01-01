сельцо Третьяково, Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931) — Familio

Третьяково

Кубино-Озерский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Третьякова Высоковской волости Караничевых об отмене продажи земли на удовлетворение взыскания крестьянина Бирюкова. 1896–1897 гг. // Гос. Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 580. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Перебатинской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
735Третьяково, сц. вл.при рч. Шомице.401521731

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Высоковская волость
9568ТретьяковоВысоковское.Николаевский-Перебатинскийбывшие государственные121282526

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Верхне-Вологодская волость
Третьяково307307деревняРусские14204363

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Вепревский сельсовет
Третьяково 3022деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.1414

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