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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Титово Титовской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4059.
Сельскохозяйственная перепись с. Титово Титовской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4063.
Сельскохозяйственная перепись с. Титово Титовской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4064.
Сведения о перенесении волостного центра из села Титово Титовской волости в поселок при станции Титово (Нижне-Ломовский уезд). 1924 г. // Гос. архив Пензенской области. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1434Титово (Знаменское), с. вл.при руч. Сухом Мичкасе.2815122470496Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
805. Титово (Знаменское), село бывшее владельческое, при речке Сухом Мичкасе, дворов 158, жителей 1077, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правосла Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Титово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48155Титовопосёлок53°16'43°40'N-38-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56654414101п Титовопоселок