посёлок Титово, посёлок Титово, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Титово

Пачелмский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Титово Титовской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4059.
Сельскохозяйственная перепись с. Титово Титовской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4063.
Сельскохозяйственная перепись с. Титово Титовской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4064.
Сведения о перенесении волостного центра из села Титово Титовской волости в поселок при станции Титово (Нижне-Ломовский уезд). 1924 г. // Гос. архив Пензенской области. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1434Титово (Знаменское), с. вл.при руч. Сухом Мичкасе.2815122470496Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Титовская волость
805. Титово (Знаменское), село бывшее владельческое, при речке Сухом Мичкасе, дворов 158, жителей 1077, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правосла Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд, Титовская волость
село Титово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пачелмский район
48155Титовопосёлок53°16'43°40'N-38-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пачелмский муниципальный район, Сельское поселение Титовский сельсовет
56654414101п Титовопоселок
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