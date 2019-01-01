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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина Тотемского уезда Спасской вол. д. Дементьевской Парфеньева о разделе с братом участка земли, оставшегося после смерти отца. 1889 г. // Гос. а Показать все
Дело по жалобе запасного рядового из крестьян дер. Дементьевской Спасской волости Тотемского уезда Д. Л. Белова об отобрании у него земли. 1892 г. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Дементьевской Спасской волости Тотемского уезда Парфентьева на незаконные действия волостного старшины. 1893 г. // Гос. архив Вологодской Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9641Дементьевская (Большая), д. удел.при р. Кокшеньге.95163134753
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2323Дементьевское (Большое)В.-Спасское.Спасскийбывшие удельные1007247069
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Дементьевская (Большая-Деревня,2 торг. зав.,шк. 1-й ст.) 2400деревняЗимнее: 11 км. Летнее: —.Зимнее: 26 км. Летнее: —.Зимнее: 326 км. Летнее: —.3926
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
276180Дементьевскаядеревня60°39'с.ш.43°20'в.д.P-38-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642408181д Дементьевскаядеревня