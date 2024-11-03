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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разделе имущества крестьян Чечулиных Ведерковской вол. д. Бардакова Низовского общества. 1872–1873 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 18 Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Бардаково Огарковской волости о выдаче в ссуду хлеба из второй половины установленных запасов. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Вознесенской Кохтошской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3147Сережино, д. разновед.при рч. Кохтыше.191267
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
31ВардаковоБардаковск.бывшие помещичьи152134
12БардаковоНизовскоебывшие государственные133030
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Бардаково330517деревняРусские314976125
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Сережино (молочн. проп. п.) 1641деревняЗимнее: 3,5 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 37 км. Летнее: —.2831
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247755Сережинодеревня59°01'с.ш.40°22'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624440441д Сережинодеревня