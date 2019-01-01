село Ново-Геранькино, Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Ново-Геранькино

Борский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1118Новогаранькина, д. каз.при рч. Малой Чувашской.7022132472514

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Неплюевская волость
753. Нв. Гаранькино, село бывшее государственное, дворов 187, жителей 1271, церковь православная

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Неплюевская волость
С. Ново-Геронькино. Б. госуд. Рус. и чуваши. Прав. и сектант.3567Р. Чувашка130705329887940

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Борский район
56296Ново-Геранькиносело53°11'с.ш.51°51'в.д.N-39-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Борский муниципальный район, Подгорное сельское поселение
36612440116с Ново-Геранькиносело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.