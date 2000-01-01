деревня Арчиловка, Спасский уезд, Казанская губерния (на 1860) — Familio

Арчиловка

Спасский уезд, Казанская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1684Арчиловка (Столбуновка), д. каз. и вл.при оз. Кислом.374054225247

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Казанская губерния, Спасский уезд
Сц. Балымер и Д. Арчиловка4Князь Петр Сем. Багатаев3432772
Д. Арчиловка29Глаф. Ив. Лихачева7725

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