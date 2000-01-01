село Нахунаво, Гегечкорский район, Грузинская ССР (на 1976) — Familio

Нахунаво

Гегечкорский район, Грузинская ССР (на 1976)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Гегечкорский район, Нахунавойский сельсовет
село Нахунаво2249769

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