село Домаха, село Домаха, Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Домаха

Дмитровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1170Домаха, с. вл.при рч. Есороге.1520133605598Церковь православная 1. Мельница. Маслобоень 21.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Домаховская волость
340. Домаха, село бывшее владельческое, при речке Есороге, дворов 206, жителей 1393, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, школа, больни Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Дмитровский уезд, Домаховская волость
Домаха (село)12Дмитровск

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Дмитровский уезд, Домаховская волость
село Домаха

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Дмитровский район
64329Домахасело52°28'с.ш.34°58'в.д.N-36-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Дмитровский муниципальный район, Домаховское сельское поселение
54612416101с Домахасело
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