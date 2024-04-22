село Исковцы, село Исковцы, Полтавська область (на 2018) — Familio

Исковцы

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2840Юсковцы, с. вл. и казач.при рч. Слепороде.1815277927962Церковь православная 1. Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лубенский уезд
С. Юсковцы с хут.6Алексд. Потехина с сыновьями15840

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Черевковская волость
637. Юсковцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Слепороде, дворов 337, жителей 2010, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, 2 ярмарки, 26 Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Черевковская волость
12.0Юсковцы селоЮсковское козаков420
12.0Юсковцы село с №№ 13-16Юсковское казенных крестьян4205494178287301588
12.0Юсковцы село с №№ 13-16Юсковское крестьян собственников420314573110105215

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18670Ісківціселоцентр сільської радир-н Лубенськийсільрада Ісковецька
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