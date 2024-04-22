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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2840Юсковцы, с. вл. и казач.при рч. Слепороде.1815277927962Церковь православная 1. Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лубенский уезд
С. Юсковцы с хут.6Алексд. Потехина с сыновьями158—40
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
637. Юсковцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Слепороде, дворов 337, жителей 2010, церковь православная, школа, питейный дом, лавка, 2 ярмарки, 26 Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
12.0Юсковцы селоЮсковское козаков420
12.0Юсковцы село с №№ 13-16Юсковское казенных крестьян4205494—178287301588
12.0Юсковцы село с №№ 13-16Юсковское крестьян собственников4203145—73110105215
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18670Ісківціселоцентр сільської радир-н Лубенськийсільрада Ісковецька