деревня Малые Эйсмонты, Берестовицкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Малые Эйсмонты

Берестовицкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Гродненский уезд, Мало-Берестовицкая волость
Мал.-ЭйсымонтыОколица60124429Кринки

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Берестовицкий район, Олекшицкий сельсовет
д Малые Эйсмонты73

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Берестовицкий район, Олекшицкий сельсовет
д. Малые Эйсмонты56

Мы используем куки для улучшения работы сайта.