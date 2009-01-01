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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
125. Мосар, деревня бывшая владельческая, при реке Морхве, дворов 23, жителей 322, костел, школа, лавка, 2 крчм.
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Мосар, им. (Пильсудского), р. Морхва, оз. Хина, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 1559, у. гор. 70 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 93 в., ст. ж. д. Нородруцк 11 в.
Мосар, с., р. Морхва, оз. Хима, жит. 370 (186 м. 184 ж.), дес. 366, у. гор. 70 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Новодруцк 8 в.
Мосар, б. кор. (Пилсудского), р. Морхва, жит. 7 (2 м. 5 ж.), дес. 2, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Мосар348
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Мосар176