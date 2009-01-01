Населенное место

Мосар, им. (Пильсудского), р. Морхва, оз. Хина, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 1559, у. гор. 70 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 93 в., ст. ж. д. Нородруцк 11 в.

Мосар, с., р. Морхва, оз. Хима, жит. 370 (186 м. 184 ж.), дес. 366, у. гор. 70 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Новодруцк 8 в.