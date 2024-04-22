село Першотравневое, село Першотравневое, Полтавська область (на 2018) — Familio

Першотравневое

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Комышевсвая волость
13.0Приловщина хуторПирковское козаков1210
Зиньковский уезд, Груньская волость
20.0Приловщина хуторШенгереевское козаков7116868159157316
20.0Приловщина хуторШенгереевское государстенных крестьян7111010282452

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18168Першотравневеселоцентр сільської радир-н Зіньківськийсільрада Першотравнева
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