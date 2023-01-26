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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1051Ясеноватое (Ясыноватка, Ясыновка), с. каз.при рч. Торце.524855319701998Церковь православная 1. Ярмарок 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
273. Ясиноватое, село бывшее государственное, при реке Кривом Торце, дворов 606, жителей 3636, церковь православная, школа, арестн. д., почтовая станция, постоялый двор, Показать все
274. Ясиноватский, поселок бывший государственный, при реке Кривом Торце, дворов 115, жителей 690, лавка
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1. № по учету земель: 811.Ясиноватое бывшие государственные896432243258647
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5271Ясинівкаселище міського типуцентр селищної радиміськрада Макіївська, селищна рада Ясинівська