деревня Лыкинка, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Лыкинка

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Белицкая волость
10Дер. Лыкинкапроселкеруч. ЯзвиткаЛыкинскому с. о. 587065Верховецк. прав. 6529
36Фол. Лыкинкапроселочнойруч. Язвиткадв. П. К. Добросельскому, кат. 133р.-кат. 6529

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Заболотский сельсовет
д Лыкинка24

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Ходосовский сельсовет
д. Лыкинка9

Мы используем куки для улучшения работы сайта.