посёлок при станции Лесная, посёлок при станции Лесная, Читинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Лесная

Читинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Читинский район
21734Леснаяпос.ст.51°46'113°00'M-49-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Читинский муниципальный район, Новокукинское сельское поселение
76650460111п.ст Леснаяпоселок при станции (поселок станции)
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