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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Общинные бланки по крестьянским хозяйствам с. Кирики Кириковской волости Новосильского у. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 4. Дело 365.
Бланк монографического исследования крестьянского хозяйства Ильи Даниловича Кукушкина в с. Кирики Кириковской волости Новосильского у. 1911 г. // Гос. архив Тульской обла Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3002Кирики (Кирилово), с. вл.при пруде.233577342360Церковь православная 1. Ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
828. Кирики, село бывшее владельческое, дворов 107, жителей 806, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная, ярмарка 15-го июня, школа, лавка
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кирики
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62778Кирикисело53°10'с.ш.37°06'в.д.N-37-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643440106с Кирикисело