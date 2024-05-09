село Кирики, село Кирики, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Кирики

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Общинные бланки по крестьянским хозяйствам с. Кирики Кириковской волости Новосильского у. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 4. Дело 365.
Бланк монографического исследования крестьянского хозяйства Ильи Даниловича Кукушкина в с. Кирики Кириковской волости Новосильского у. 1911 г. // Гос. архив Тульской обла Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3002Кирики (Кирилово), с. вл.при пруде.233577342360Церковь православная 1. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Кириковская волость
828. Кирики, село бывшее владельческое, дворов 107, жителей 806, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная, ярмарка 15-го июня, школа, лавка

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Кириковская волость
село Кирики

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
62778Кирикисело53°10'с.ш.37°06'в.д.N-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Хворостянское сельское поселение
54643440106с Кирикисело
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