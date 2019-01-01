село Кермись, Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Кермись

Шацкий муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3195Кермись, с. вл.при рч. Кермисе.2925145447450Церковь православная 1. Базар. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
С. Керемс19Алекс. Дмитр. Башмаков417158

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Кермисинская волость
1223. Кермись, село бывшее владельческое, при речке Кермисе, дворов 195, жителей 1455, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, базар

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Кермисинская волость
село Кермись3172813191119374733837130[...]

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Кермесинская волость
село Кермись«Ново-Томниково» п.-т. отделение2920

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шацкий район
684Кермисьсело53°51'с.ш.42°05'в.д.N-38-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шацкий муниципальный район, Кермисинское сельское поселение
61656433101с Кермисьсело

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