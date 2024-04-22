село Танга, село Танга, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Танга

Улётовский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. Об отводе надела причту Тангинской церкви при селе Тангинском, Николаевской волости, Читинского уезда. Забайкальская об Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Читинский округ, Николаевская волость
74Тангинскос сел.Крестьянских дворов: 107. Всех дворов: 107. 372

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Улётовский район
27105Тангасело50°59'111°33'M-49-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Улётовский муниципальный район, Тангинское сельское поселение
76646440101с Тангасело
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