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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1034Градской Умёт, с. каз. и вл.при рч. Вяжле.2320140521529Церковь православная 1. Заводов 3: винокуренный, конный и овчарный.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Умет4Ник. Александ. Болховский4734798
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
426. Градский Умет, село бывшее владельческое, при речке Вяжле, дворов 134, жителей 915, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, школа, ла Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Градский Умет«Умет» поч. отд.235
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Градский-Умет
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65322Градский Умётсело52°31'42°59'N-38-122
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68646151106с Градский Умётсело