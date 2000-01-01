село Градский Умёт, село Градский Умёт, Умётский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Градский Умёт

Умётский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1034Градской Умёт, с. каз. и вл.при рч. Вяжле.2320140521529Церковь православная 1. Заводов 3: винокуренный, конный и овчарный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Умет4Ник. Александ. Болховский4734798

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Градско-Уметская волость
426. Градский Умет, село бывшее владельческое, при речке Вяжле, дворов 134, жителей 915, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, школа, ла Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Градско-Уметская волость
село Градский Умет«Умет» поч. отд.235

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Градско-Уметская волость
село Градский-Умет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Умётский район
65322Градский Умётсело52°31'42°59'N-38-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Умётский муниципальный район, Городское поселение Умётский поссовет
68646151106с Градский Умётсело
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