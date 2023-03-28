село Кирилло-Анновка, село Кирилло-Анновка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Кирилло-Анновка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1051Кирило-Анновка, с. вл.при прудах и колодцах.251760143158Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
С. Кирилоанновка и Д. Парскаловка, она же Отрада14Степ. Петр. Пороховников29376

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Кирилло-Анновская волость
163. Кирилло-Анновка, село бывшее владельческое, при урочище Мужевой Вершине, дворов 53, жителей 309, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православн Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Кирилло-Анновская волость
60.0Кирилло-Анновка селоКирилло-Анновское крестьян25676944217208425

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Кирилло-Анновская волость
село Кирилло-Анновка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18153Кирило-Ганнівкаселоцентр сільської радир-н Зіньківськийсільрада Кирило-Ганнівська
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