село Вишнёвое, село Вишнёвое, Полтавська область (на 2018) — Familio

Вишнёвое

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Петровка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4485Еньковская камплица, д. вл.при рч. Еньковской.102262177169

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Еньки и х. Еньковская-Каплица22Наследн. Мих. Масловского22380
М. Семеновка, с. Фощовка и Аврамовка, д. Енькова-Каплица с 5 хут.39Ив. Родзянко с братом933297

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Еньковская волость
1029. Еньковская Каплица, деревня бывшая владельческая, дворов 60, жителей 512, 2 питейных двора, питейный дом, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Еньковская волость
22.0Еньковская Каплица деревняЕньковское 1-е крестьян собственников и казенных крестьян10
28.0Еньковский-Петровщина (Стеценков) хуторЕньковское 3-ье крестьян собственников412

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Еньковская волость
деревня Еньковская-Каплица

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-46920Вишневеселор-н Хорольськийсільрада Петрівська
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