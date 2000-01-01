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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе кретьянки Вологодского уезда Спасской вол. д. Конюховой Коневой об отобрании у нее надела земли. 1889–1890 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Показать все
Дело по жалобе крестьянки деревни Конюхова Спасской волости Вологодского уезда Малыгиной Пульхерии о непредоставлении льготы ее сыну Илье. 1893 г. // Гос. архив Вологодск Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1758Конюхово, д. вл.при рч. Лосте.115092633
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3726КонюховоКонюховское.Богоявленскийбывшие помещичьи109215353
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Конюхово2007142деревняРусские21405292
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Конюхово 1370деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.Зимнее: 10 км. Летнее: —.2121
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247359Конюховодеревня59°08'с.ш.39°59'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620468206д Конюховодеревня