- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1312Никольское (Утиные Буды), с. вл.при руч. Озямке.171070266270Церковь православная 1. Волостное правление. Фабрика суконная. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
С. Никольское, Утиные-Буды тож11Елиз. Софья и Екат. Алекс. Леонтьевы2528777 Дворов. 37
С. Никольское, Утиные-Буды тож11Елиз. Софья и Екат. Алекс. Леонтьевы2528777 Дворов. 37
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
643. Никольское (Ушивые Буды), село бывшее владельческое, дворов 101, жителей 580, церковь православная