село Ломи-Полозово, село Ломи-Полозово, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Ломи-Полозово

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе крестьянского надела из имения помещика капитана 1-го ранга Дмитрия Васильевича Ильинского обществом временнообязанных крестьян с. Ламиполозово Ламиполозовс Показать все
Дело по жалобе поверенного крестьянского общества с. Ломиполозово Ломиполозовской вол. Новосильского у. Павла Иванова Галактионова на постановление Новосильской уездной з Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3003Подтатарское (Ламиполоз, Рохманово), с. вл.при пруде.253522119141Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
С. Ломиполозова с дер.25Елиз. Ром. Ильинская209838

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Ломи-Полозовская волость
842. Ломи-Полозовская (Рахманово, Подтатарское), село бывшее владельческое, дворов 26, жителей 294, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Ломиполозовская волость
село Ломицолозова

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
63805Ломи-Полозовосело53°11'с.ш.36°58'в.д.N-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Алябьевское сельское поселение
54636402111с Ломи-Полозовосело
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