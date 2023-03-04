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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе крестьянского надела из имения помещика капитана 1-го ранга Дмитрия Васильевича Ильинского обществом временнообязанных крестьян с. Ламиполозово Ламиполозовс Показать все
Дело по жалобе поверенного крестьянского общества с. Ломиполозово Ломиполозовской вол. Новосильского у. Павла Иванова Галактионова на постановление Новосильской уездной з Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3003Подтатарское (Ламиполоз, Рохманово), с. вл.при пруде.253522119141Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
С. Ломиполозова с дер.25Елиз. Ром. Ильинская209838
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
842. Ломи-Полозовская (Рахманово, Подтатарское), село бывшее владельческое, дворов 26, жителей 294, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ломицолозова
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63805Ломи-Полозовосело53°11'с.ш.36°58'в.д.N-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54636402111с Ломи-Полозовосело