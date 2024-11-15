деревня Рубежная, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886) — Familio

Рубежная

Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
766Рубежная, д. вл.при р. Северном Донце.606288390421Завод 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
Д. Рубежная1Варв. Богдановичева324512
Д. Рубежная6Анна Депрерадович2182655

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Рубежанская волость
262. Рубежная, деревня бывшая владельческая, при протоке Рубежном и р. Северном Донце, дворов 164, жителей 466, волостное правление (уездный город в 50 верстах), п. ст. В Показать все

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