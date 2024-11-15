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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
766Рубежная, д. вл.при р. Северном Донце.606288390421Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
Д. Рубежная1Варв. Богдановичева324512
Д. Рубежная6Анна Депрерадович2182655
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
262. Рубежная, деревня бывшая владельческая, при протоке Рубежном и р. Северном Донце, дворов 164, жителей 466, волостное правление (уездный город в 50 верстах), п. ст. В Показать все