город Старо-Сунженское, город Старо-Сунженское, Грозненский округ, Терская область (на 1913) — Familio

Старо-Сунженское

Грозненский округ, Терская область (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Грозненский округ
767Старо-Сунженское, с.на прав. берегу Сунжи.341750703чеченцысуннитыМечетей 3.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Грозненский округ, Старо-Сунженское селение
сел. Старо-Сунженское
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