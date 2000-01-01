посёлок городского типа Софиевка — Familio

Софиевка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд
897Веровка (Верещагина), д. вл.при рч. Садках.402060240224

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Веровская волость
213. Веровка (Верещагина), деревня бывшая владельческая, при речке Садке, дворов 120, жителей 651, волостное правление (уездный город в 35 верстах). В 25 в. пар. мельн., Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Веровская волость
деревня Веровка6423649157412681267953602

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Бахмутский уезд, Еленовская волость
5. № по учету земель: 851.Софиевка (Раевка, Нехотеевка) бывшие помещичьи34118116234

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5210Карло-Марксовеселище міського типуцентр селищної радиміськрада Єнакієвська, селищна рада Карло-Марксівська
А-46690Софіївкаселище міського типуміськрада Єнакієвська, селищна рада Карло-Марксівська

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