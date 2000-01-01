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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
897Веровка (Верещагина), д. вл.при рч. Садках.402060240224
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
213. Веровка (Верещагина), деревня бывшая владельческая, при речке Садке, дворов 120, жителей 651, волостное правление (уездный город в 35 верстах). В 25 в. пар. мельн., Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Веровка6423649157412681267953602
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
5. № по учету земель: 851.Софиевка (Раевка, Нехотеевка) бывшие помещичьи34118116234
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5210Карло-Марксовеселище міського типуцентр селищної радиміськрада Єнакієвська, селищна рада Карло-Марксівська
А-46690Софіївкаселище міського типуміськрада Єнакієвська, селищна рада Карло-Марксівська