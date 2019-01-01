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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином д. Любеховичи, Городенской волости, Лужского уезда, В. Терентьевым. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О выдаче данной крестьянке дер. Любеховичи Городенской волости Лужского уезда П. Яковлевой. 1901–1905 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
По жалобе мещанки Е. Широковой на запрещение земским начальником 2-го участка Лужского уезда открыть питейную торговлю в д. Любехович, Городенской волости. 1894–1896 гг. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1991Любеховичи, д. разн. вед.при р. Удрайке.2121123331Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Любеховичи д.232 стан2342 участок23город Луга.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312527Любеховичидеревня58°40'00"30°08'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603402231д Любеховичидеревня