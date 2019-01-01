деревня Любеховичи, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Любеховичи

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином д. Любеховичи, Городенской волости, Лужского уезда, В. Терентьевым. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О выдаче данной крестьянке дер. Любеховичи Городенской волости Лужского уезда П. Яковлевой. 1901–1905 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
По жалобе мещанки Е. Широковой на запрещение земским начальником 2-го участка Лужского уезда открыть питейную торговлю в д. Любехович, Городенской волости. 1894–1896 гг. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1991Любеховичи, д. разн. вед.при р. Удрайке.2121123331Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Городенская волость
Любеховичи д.232 стан2342 участок23город Луга.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
312527Любеховичидеревня58°40'00"30°08'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Батецкое сельское поселение
49603402231д Любеховичидеревня

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