село Большая Сакма, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Большая Сакма

Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1503Сакма, с. каз. и удел.при р. Большом Иргизе.2514199777778Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Березовская волость
858. Сакмыковка (Сакма), село бывшее государственное, при реке Б. Иргизе и речке Сак-мыковке, дворов 209, жителей 2002, церковь православная, лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Березовская волость
С. Большая Сакма. Б. госуд. Рус. Прав. и старообряд.4098Р. Б. Иргиз и Сакма19025545814521516

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Краснопартизанский район
52535Большая Сакмасело51°53'с.ш.48°31'в.д.M-39-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Краснопартизанский муниципальный район, Горновское городское поселение
63624151116с Большая Сакмасело

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