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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3392Шокурова, дер.при рч. Шесты.11550119369366Мечеть 1. Училище. Волостное правление. Земская станция. Хлебный магазин.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1081. Шокуровская, деревня бывшая государственная, при речке Шокурке, дворов 126, жителей 857, волостное правление (уездный город в 109 верстах), мечеть, школа, почтовая Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Шокурова24946000712727193919073846[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) д. Шокурова, с в. Тюльгаш на р. Шокуровке; мечеть, зем. шк., вол. правл., зем. станцияШокуровское общество215832725ВотчиникиМагометанеБашкиры109—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
701088Шокуровосело56°19'с.ш.59°07'в.д.O-40-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65628104156с Шокуровосело