село Шокурово, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Шокурово

Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3392Шокурова, дер.при рч. Шесты.11550119369366Мечеть 1. Училище. Волостное правление. Земская станция. Хлебный магазин.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Шокуровская волость
1081. Шокуровская, деревня бывшая государственная, при речке Шокурке, дворов 126, жителей 857, волостное правление (уездный город в 109 верстах), мечеть, школа, почтовая Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Шокуровская волость
деревня Шокурова24946000712727193919073846[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Шокуровская волость
1) д. Шокурова, с в. Тюльгаш на р. Шокуровке; мечеть, зем. шк., вол. правл., зем. станцияШокуровское общество215832725ВотчиникиМагометанеБашкиры109

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Нижнесергинский район
701088Шокуровосело56°19'с.ш.59°07'в.д.O-40-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Нижнесергинский муниципальный район, Михайловское городское поселение
65628104156с Шокуровосело

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