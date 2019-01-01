хутор Гундегас, Neretas pagasts, Aizkraukles novads (на 2019) — Familio

Гундегас

Neretas pagasts, Aizkraukles novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Фридрихштадтский уезд, Волость Нерфт
Нерфт593264444183125213142566сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Aizkraukles novads, Neretas pagasts
Gundegasagrāk Aizkraukles rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=46403

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