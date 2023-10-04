агрогородок Говяды, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Говяды

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Толпечицкая волость
4Дер. Говядыпроселкер. ЛохвицеГовядскому с. об. 93290279Лозицкого пр. 26
23Фольв. Говядыпроселкер. Лохвицедв. Ек. Курч, пр. 1Лозицкого пр. 26

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Толкачевский сельсовет
д Говяды639

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Толкачевский сельсовет
аг. Говяды199

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