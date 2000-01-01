село Грушевское, село Грушевское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Грушевское

Александровский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский уезд
217Село Грушевское.при р. Грушевке.132265895888великороссыправославныеЦерковь 1, народное нештатное училище 1, хлеб. обществ. магазин 1, водяных мельниц 9, питейных домов 4, лавок 3.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ставропольская губерния, Александровский уезд, Грушевская волость
село Грушевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Александровский район
87677Грушевскоесело44°57'43°03'L-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Александровский муниципальный район, Сельское поселение село Грушевское
7602404101с Грушевское#Н/Д
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