деревня Константиново, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Константиново

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Свирская волость
285. Константиново, местечко бывшее владельческое, дворов 7, жителей 81 и 30 мещ., костел, питейный дом

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Свирская волость
Константинова, м (гр. Старжинской), жит. 167 (84 м. 83 ж.), дес. 107, у. гор. 30 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Лыптупы 18 в.
Константиново, ф. (гр. Старжинской), жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 155, у. гор. 35 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Лынтупы 23 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Свирский поссовет
д Константиново174

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Свирский сельсовет
д. Константиново96

Мы используем куки для улучшения работы сайта.