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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
285. Константиново, местечко бывшее владельческое, дворов 7, жителей 81 и 30 мещ., костел, питейный дом
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Константинова, м (гр. Старжинской), жит. 167 (84 м. 83 ж.), дес. 107, у. гор. 30 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Лыптупы 18 в.
Константиново, ф. (гр. Старжинской), жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 155, у. гор. 35 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Лынтупы 23 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Константиново174
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Константиново96