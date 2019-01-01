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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
626Буртас (Дмитриевское, Поливаново), с. вл.при рч. Буртасе.438134544567Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное правление. Завод поташный. Мельниц 3.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Дмитриевское, Поливаново, Буртас тож и Д. Екатериновка41Алекс. Ник. Миллер61412135
С. Дмитриевское, Поливаново, Буртас тож и Д. Екатериновка41Алекс. Ник. Миллер61412135
С. Дмитриевское, Поливаново, Буртас тож и Д. Екатериновка41Алекс. Ник. Миллер61412135
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
354. Дмитриевско-Поливаново и Екатериновка, село и деревня бывшая владельческая, при речке Буртасе, дворов 235, жителей 1205, волостное правление (уездный город в 43 верс Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47117Дмитриево-Поливановосело53°18'43°06'N-38-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56603410106с Дмитриево-Поливановосело