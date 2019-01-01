село Дмитриево-Поливаново, село Дмитриево-Поливаново, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Дмитриево-Поливаново

Башмаковский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Пензенской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
626Буртас (Дмитриевское, Поливаново), с. вл.при рч. Буртасе.438134544567Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное правление. Завод поташный. Мельниц 3.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Керенский уезд
С. Дмитриевское, Поливаново, Буртас тож и Д. Екатериновка41Алекс. Ник. Миллер61412135
С. Дмитриевское, Поливаново, Буртас тож и Д. Екатериновка41Алекс. Ник. Миллер61412135
С. Дмитриевское, Поливаново, Буртас тож и Д. Екатериновка41Алекс. Ник. Миллер61412135

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Дмитриевско-Поливановская волость
354. Дмитриевско-Поливаново и Екатериновка, село и деревня бывшая владельческая, при речке Буртасе, дворов 235, жителей 1205, волостное правление (уездный город в 43 верс Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Башмаковский район
47117Дмитриево-Поливановосело53°18'43°06'N-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Башмаковский муниципальный район, Сельское поселение Знаменский сельсовет
56603410106с Дмитриево-Поливановосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close