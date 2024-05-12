деревня Трудки, деревня Трудки, Покровский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Трудки

Покровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3141Трудки, с. каз.при р. Трудах.48883224374Церковь православная 1. Училище. Завод кирпичный. Маслобоень 3. Мельниц 8. Крупорушни 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Корсунская волость
934. Трудки, село бывшее государственное, при речке Трудах, дворов 105, жителей 835, церковь православная, 2 трж.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Воровутская волость
Трудки (село)18Дросковское почтовое отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Покровский район
63016Трудкидеревня52°38'с.ш.37°02'в.д.N-37-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Покровский муниципальный район, Вышнетуровецкое сельское поселение
54650410131д Трудкидеревня
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