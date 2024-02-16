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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Бланк монографического исследования крестьянского хозяйства Ильи Ивановича Протасова в д. Ново-Михайловка Моховской вол. Новосильского у. 1910 г. // Гос. архив Тульской о Показать все
Бланк монографического исследования крестьянского хозяйства Ивана Павловича Сошникова в д. Ново-Михайловка Моховской вол. Новосильского у. 1911 г. // Гос. архив Тульской Показать все
Дело о самовольном захвате у гражданина Руднева усадебной земли гражданином Т. С. Леоновым села Ново-Михайловского, Моховской волости, Новосильского уезда, Тульской губер Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3078Новомихайловское, с. вл.при колодцах и прудах.251040188199Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
848. Ново-Михайловское, село бывшее владельческое, дворов 100, жителей 713, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64257Новомихайловкасело53°07'с.ш.37°23'в.д.N-37-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54626420101с Новомихайловкасело