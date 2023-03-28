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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
693Татарская Лака (Покровское), с. каз. и вл.при прудах.15966233256Церковь православная 1. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
347. Лака Татарская, село бывшее государственное, дворов 52, жителей 390, церковь православная
388. Лака Татарская, село бывшее владельческое, дворов 35, жителей 216, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47596Татарская Лакасело53°47'42°54'N-38-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56615431101с Татарская Лакасело