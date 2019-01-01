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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянки д. Збродово Шуйской вол. Н. А. Тошиной о взыскании с нее прогонных денег за приезд врача для освидетельствования ее мужа. 1878 г. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9189Збродово (Забродово), д. каз.при рч. Большой Козланке.143¾93½92130
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4545ЗбродовоЗбродовское.Фроло-Лаврскийбывшие государственные1509175360
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Сбродово3932298деревняРусские225254106
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Сбродово (маслозавод) 7280деревняЗимнее: 0,25 км. Летнее: 0,25 км.Зимнее: 8 км. Летнее: 8 км.Зимнее: 86 км. Летнее: 90 км.2422
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247175Сбродоводеревня59°18'с.ш.41°05'в.д.O-37-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632424326д Сбродоводеревня