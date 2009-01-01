деревня Франулино, Логойский район, Минская область (на 2021) — Familio

Франулино

Логойский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Крайская волость
Фраулин, им. (Дубяно), жит. 10 (6 м. 4 ж.), дес. 173, у. гор. 44 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Уша 42 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Логойский район, Зареченский сельсовет
д Франулино1

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Логойский район, Октябрьский сельсовет
д. Франулино2

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