село Хмелевое, село Хмелевое, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Хмелевое

Малоархангельский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3030Хмелевое, сц. вл.при руч. Хмелевом.203035234254

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Верхососенская волость
Вышне-Хмелевое (сельцо)18Малоархангельская почтово-телеграфная контора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Малоархангельский район
64223Хмелевоесело52°22'с.ш.36°49'в.д.N-37-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Малоархангельский муниципальный район, Первомайское сельское поселение
54632416111с Хмелевоесело
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