село Квесети, ვაკის რაიონი, ქ. თბილისი (на 2014) — Familio

Квесети

ვაკის რაიონი, ქ. თბილისი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
კვესეთი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი
კვესეთიKveseti

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