деревня Воксино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Воксино

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о поступлении особого взноса от крестьянина д. Воксино Корбангской вол. Кадниковского уезда за два душевоых надела земли. 1880–1881 гг. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Дело о разрешении крестьянину д. Воксино Корбангской волости Кадниковского уезда В. Торопилову постройки кожевенного завода. 1894 г. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Воксина Корбангской волости Кадниковского уезда П. В. Ленсникова. 1881 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 4. Дело 327 Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 576, 578. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Корбангской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4572Воксино, д. разновед.при колодце.4727143550

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Корбангская волость
86ВоксиноВоробьевск.НикольскийСувор.-Рымн.421,5164454
9ВоксиноАлексинск.Никольскийсвободные хлебопашцы421,5364

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Воробьевский сельсовет
Воксино 3983деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 65 км. Летнее: —.Зимнее: 94 км. Летнее: —.2626

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245852Воксинодеревня59°38'с.ш.40°55'в.д.O-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Воробьевское сельское поселение
19638416136д Воксинодеревня

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