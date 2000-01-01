деревня Сосновка, Плетневская волость, Ялуторовский уезд (на 1912) — Familio

Сосновка

Плетневская волость, Ялуторовский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ялуторовский округ
3364Сосновка, д. каз.при рч. Сосновке.1358547100130

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ялуторовский уезд, Плетневская волость
Большая-Сосновка д., при рч. Сосновке, на прос. дор.180131198209
Малая-Сосновка д., при рч. Сосновке, на прос. дор.18013219898
Средняя-Сосновка д., при рч. Сосновке на прос. дор.18513319881

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