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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Пеганови Трегубовской волости о снижении выкупных платежей за землю. 1897 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 3225 Показать все
Дело по прошению крестьянина Трегубовской волости дер. Пеганово Паховской волости Ассикрита Смолина о причислении его к великоустюгскому мещанству. 1894 г. // Гос. архив Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шарденгской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10426Пахомовская (Пеганово), д. каз.при колодце.23½23½51920
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1817. Пахомовское (Пеганова), село бывшее государственное, при речке Никитинке, дворов 7, жителей 52, церковь православная, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
115104ПегановоШерденгск.Николаевскийбывшие государственные2417123125
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34494Пегановодеревня60°33'с.ш.46°13'в.д.P-38-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19614472159д Пегановодеревня