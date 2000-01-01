село Гнилая Плота, село Гнилая Плота, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Гнилая Плота

Малоархангельский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
2958Гнилая Плота, с. каз.при руч. Плотчике.1311124436498Церковь православная 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Мало-Архангельская волость
952. Гнилая Плота, село бывшее государственное, дворов 153, жителей 926, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Луковская волость
Гнилая Плота (деревня)15Малоархангельская почтово-телеграфная контора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Малоархангельский район
63925Гнилая Плотасело52°16'с.ш.36°33'в.д.N-37-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Малоархангельский муниципальный район, Луковское сельское поселение
54632410106с Гнилая Плотасело
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